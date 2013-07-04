Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, segnali positivi dal Samsung Galaxy S4

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 forse più vicino di quanto si potesse pensare, considerando che negli ultimi giorni si era tornato a parlare di un possibile rilasciare tra novembre e dicembre, come sempre a cause di vendite non eccellenti per il suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S4. Le cose per il Samsung Galaxy S3, tuttavia, potrebbero non essersi messe così male, in considerazione del fatto che, da qualche ora, il colosso coreano ha fatto sapere che lo stesso Samsung Galaxy S4 ha raggiunto l’obiettivo di venti milioni di vendite, polverizzando tutti i precedenti record di dispositivi Android. Insomma, potrebbe non essere più necessario posticipare l’aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, per garantire un plus all’S4, agevolando in questo modo l’accelerazione dal punto di vista delle vendite.