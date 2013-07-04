Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco perché ci sarà un altro Jelly Bean

04/07/2013

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre al centro di interessanti indiscrezioni, nonostante il rilascio avvenuto una decina di giorni fa per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S Advance no brand in Italia. A quanto pare, infatti, ci sarà un altro Jelly Bean, proprio per cercare di mettere una pezza ad una serie di bug che sono venuti alla luce nel corso degli ultimi giorni. Samsung Italia non lo ha ammesso in modo esplicito, ma ha mostrato consapevolezza per i bug segnalati dagli utenti, affermando che in questa fase saranno raccolti tutti i feedback da parte degli utenti. In un contesto simile, appare inevitabile che l'aggiornamento Jelly Bean possa subire ulteriori ritardi anche per il Samsung Galaxy S Advance Tim, Wind e Tre.

