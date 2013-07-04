Samsung Galaxy S4, prezzo più basso in Italia: le due migliori offerte

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al centro nuovamente di interessanti considerazioni, per quanto concerne il prezzo più basso in Italia, grazie alle due migliori offerte in Rete. Nel corso degli ultimi giorni, più in particolare, è stato possibile notare che due proposte tendono ad essere stabilmente alla portata degli utenti interessati allo smartphone dotato del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Nel dettaglio, sia Glistockisti, sia Globalworkmobile, consentono di portare a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S4 affrontando una spesa totale pari a 499 euro, vale a dire 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Insomma, stiamo assistendo ad un abbassamento del valore del dispositivo in modo molto più rapido, rispetto a quanto avvenuto un anno fa con il Samsung Galaxy S3, soprattutto per quanto concerne il mercato italiano.