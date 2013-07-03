Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 in video

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in grado di far parlare molto di sé, anche per quanto concerne le principali feature che saranno garantite da Android 4.3. Considerando che pare ormai imminente il rilascio dell'update precedente per il Samsung Galaxy S3, vale a dire Android Jelly Bean 4.2.2, appare quasi automatico che gli addetti ai lavori comincino a concentrarsi su quelle che saranno le prossime novità "software" per lo smartphone, in attesa poi del grande salto ad Android Key Lime Pie 5.0. Al momento, è opportuno ricordarlo, siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma non sono isolate le fonti che parlano di un possibile rilascio del suddetto update per il Samsung Galaxy S3 tra settembre o ottobre. Di seguito, il video dell'aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3: