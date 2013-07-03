Aggiornamento Galaxy S Advance no brand, non esclusi imminenti update di Jelly Bean

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance no brand protagonista di un'altra indiscrezione molto interessante, non essendo esclusi imminenti update di Jelly Bean. E' quanto si deduce in queste ore, prendendo visione della pagina Facebook di Samsung Italia, dove un utente non ha fatto mistero dei bug occorsi al Samsung Galaxy S Advance, in seguito al suddetto update. In particolare, si è parlato di RAM ridotta, oltre ai continui riavvii del device, fino ad arrivare alla lentezza del touch e quella generale dello smartphone. E' per questo che è stato invocato un ulteriore aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance no brand e la divisione italiana dell'azienda, per fortuna, almeno non ha smentito un'ipotesi di questo tipo. Lecito attendersi delle novità a breve termine.