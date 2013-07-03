Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, ecco cosa migliora XXUBMF8

03/07/2013

[caption id="attachment_4149" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 protagonista in queste ore di un interessante update, considerando che comincia ad essere chiaro cosa migliora il firmware XXUBMF8. Pur non essendo stato reso pubblico alcun changelog in merito, infatti, vi sono pochi dubbi, ormai, sul fatto che il Samsung Galaxy S4 possa trarre dei benefici in termini di durata della batteria dopo aver effettuato l'aggiornamento. In aggiunta, non mancano le segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di parlare della rimozione di un'altra problematica, vale a dire quella del surriscaldamento eccessivo dello smartphone. Ricordiamo che l'aggiornamento Galaxy S4 in questione è al momento disponibile solo in Germania, ma anche che nel giro di pochi giorni dovrebbe fare il suo ingresso in Italia, considerando lo storico dei recenti update.

