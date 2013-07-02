Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2, Samsung non ha definito la data di uscita

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 sempre sotto la luce dei riflettori, ma, ad oggi, la sensazione è che Samsung non abbia definito la data di uscita. E' quello che emerge osservando da vicino i feedback forniti da una fonte come SamMobile, che in questi giorni si è soffermata soprattutto su un modello come il Samsung Galaxy S3, mentre per il Samsung Galaxy Note 2, pur non essendoci novità in cantiere, dal punto di vista delle ROM, non dovremmo tardare nel fare questo step. A preoccupare, come accennato, è il Samsung Galaxy S2, fermo restando che i riscontri positivi registrati con il suo successore rappresentano comunque un segnale incoraggiante, per chi attende l'aggiornamento Jelly Bean da diversi mesi a questa parte.