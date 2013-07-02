Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, ecco il link al download di oggi

02/07/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance costantemente sotto la luce dei riflettori, considerando che Android Jelly Bean ha fatto la propria apparizione anche in Romania da qualche ora a questa parte, aumentando l'attesa e le aspettative da parte degli utenti che aspettano di toccare con mano il firmware in Italia, in riferimento al Samsung Galaxy S Advance Tim, Tre e Wind. L'aggiornamento Jelly Bean in questione è piuttosto vecchio, avendo la date build del 9 aprile, ma sarà interessante scoprire le sue principali feature nel corso dei prossimi giorni, considerando che spesso e volentieri gli update più vecchi non necessariamente sono peggiori di quelli che sono stati rilasciati il 29 maggio. Coloro che vogliono testare il nuovo firmware, comunque, possono collegarsi a questa pagina, scoprendo i plus relativi al nuovo aggiornamento Galaxy S Advance.

