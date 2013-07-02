Aggiornamento Galaxy S4, primi bug segnalati

[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 spesso e volentieri al centro delle cronache nelle ultime tre settimane, anche se ore abbiamo già i primi bug segnalati dagli utenti. Per la prima volta, infatti, il Samsung Galaxy S4 è al centro di alcune lamentele, fermo restando che i recenti update sono stati importantissimi per risolvere alcune situazioni, in primis quelli riguardanti una migliore gestione della memoria. La maggior parte dei feedback negativi, in ogni caso, si concentrano sul fatto che il Samsung Galaxy S4 ora accusa un surriscaldamento della batteria che prima non c'era, senza tralasciare il fatto che in tanti, nelle community, parlano di un rumore fastidioso nell'utilizzo di cuffie non di serie. Casi isolati, anche se fino ad un certo punto, che fino ad oggi non hanno ricevuto un feedback ufficiale dal brand coreano.