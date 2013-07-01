Aggiornamento Galaxy S3, ore decisive per l'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 giunto in una fase cruciale, considerando che, a quanto pare, stiamo vivendo ore decisive per l'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2 in giro per il mondo. Secondo quanto riportato da diversi addetti ai lavori, infatti, il rilascio del suddetto firmware sarà praticamente contestuale all'esordio sul mercato di Android 4.3, atteso a giorni a bordo del nuovo Samsung Galaxy S4 Google Edition. Del resto, già SamMobile aveva ridato nuove speranze agli utenti, facendo sapere che, avendo praticamente risolto gran parte dei problemi legati all'interfaccia TouchWiz, l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 sarebbe stato reso disponibile tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia del Samsung Galaxy Note 2, almeno per adesso.