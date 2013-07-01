Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance no brand a Jelly Bean, imminente il download via OTA

01/07/2013

[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance no brand ad Android Jelly Bean verso una svolta importante, questa settimana in Italia. Stando a quanto dichiarato di recente dalla divisione del nostro Paese della casa produttrice, infatti, dovrebbe essere imminente la disponibilità del download via OTA per il Samsung Galaxy S Advance. Si tratta di una fase molto importante se si considera che la maggior parte degli utenti attende unicamente questa possibilità per portare a termine l'installazione del tanto atteso aggiornamento Jelly Bean, da ormai una settimana alla portata solo via Kies e via Odin, richiedendo in questo modo qualche competenza in più per testarlo. Dovrebbe essere quella che è appena iniziata, dunque, la settimana giusta per vedere l'update diffuso su larga scala qui da noi.

Aggiornamento Galaxy S3, ore decisive per l'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2

Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, migliore offerta a 489 euro

