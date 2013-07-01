Aggiornamento Galaxy S Advance no brand a Jelly Bean, imminente il download via OTA
di Redazione
01/07/2013
[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance no brand ad Android Jelly Bean verso una svolta importante, questa settimana in Italia. Stando a quanto dichiarato di recente dalla divisione del nostro Paese della casa produttrice, infatti, dovrebbe essere imminente la disponibilità del download via OTA per il Samsung Galaxy S Advance. Si tratta di una fase molto importante se si considera che la maggior parte degli utenti attende unicamente questa possibilità per portare a termine l'installazione del tanto atteso aggiornamento Jelly Bean, da ormai una settimana alla portata solo via Kies e via Odin, richiedendo in questo modo qualche competenza in più per testarlo. Dovrebbe essere quella che è appena iniziata, dunque, la settimana giusta per vedere l'update diffuso su larga scala qui da noi.
