Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, migliore offerta a 489 euro

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso continua a tenere banco in questi giorni, considerano che le migliori offerte sono costantemente protagoniste di un aggiornamento qui in Italia, se si pensa che in questi giorni è addirittura possibile scendere sotto la tanto discussa soglia dei 500 euro. In particolare, il sito unlimited-telecom.fr/it consente di portare a termine l'acquisto del Samsung Galaxy S4 a 489 euro, ma anche alcune piattaforme italiane stanno cercando di non essere da meno, proponendo il device a condizioni davvero interessanti. Un caso emblematico, sotto questo punto di vista, è rappresentato da Techmania.it, che ha deciso di lanciare la promozione utile per acquistare lo smartphone Android con un esborso pari a 499 euro. Insomma, il prezzo del Samsung Galaxy S4 è sempre più basso qui in Italia.