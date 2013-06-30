Aggiornamento Galaxy S Advance no brand a Jelly Bean, preoccupa la batteria

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance no brand a Jelly Bean protagonista assoluto di questa settimana, considerando che l'update ha dato vita ad una serie di commenti da parte sia degli utenti più esperti, sia di quelli meno pratici. A distanza di circa una settimana da questa importante novità, è possibile fare finalmente un primo bilancio sulla tenuta dello stesso stesso Samsung Galaxy S Advance. Al momento, infatti, le opinioni sulla fluidità e sulla stabilità continuano ad essere discordanti tra un caso e l'altro, con la sensazione che, tramite alcuni accorgimenti, si possano raggiungere livelli soddisfacenti per chi ha effettuato l'aggiornamento Jelly Bean. Al contrario, preoccupa (e non poco) la durata della batteria per il Samsung Galaxy S Advance, considerando una serie di commenti negativi in questo senso.