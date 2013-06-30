Samsung Galaxy S4 Purple Mirage, ecco la prima foto
[caption id="attachment_5084" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Purple Mirage[/caption] Samsung Galaxy S4 Purple Mirage in procinto di arrivare sul mercato, considerando che, in questi giorni, è stato possibile imbattersi nella prima foto per la nuova nuova versione dello smartphone Android. Va precisato che il modello non è stato ancora ufficializzato dalla casa produttrice, così come non è stato possibile ammirarlo in occasione del recente evento che ha visto protagonista il colosso coreano a Londra. In quel caso, infatti, è c'è stato modo di avere un primo approccio solo con altre varianti del Samsung Galaxy S4, vale a dire Arctic, Purple Mirage, Red Aurora, Brown Autumn e Pink Twilight. Impossibile, al momento, prevedere se e quando il Samsung Galaxy S4 Purple Mirage metterà piede in Italia, ma è probabile che il brand non ci negherà questa possibilità.
