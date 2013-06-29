Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean in ritardo per gli NFC

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance verso l'aggiornamento Android Jelly Bean anche per le versioni restanti che sono in commercio in Italia, ma appare netta la sensazione di un probabile ritardo per i dispositivi che sono dotati della tecnologia NFC, come del resto abbiamo già avuto modo di notare in passato con il Samsung Galaxy S2. E' quello che emerge prendendo in esame le risposte della casa produttrice e dei singoli operatori che agiscono in Italia. Se da un lato la situazione sembra potersi sbloccare a breve per il Samsung Galaxy S Advance H3G, ad esempio, allo stesso tempo dobbiamo sottolineare anche che i feedback di Samsung Italia si sono concentrati fino ad oggi solo sul modello no brand e quelli marchiati con gli operatori, mentre non vi sono ancora punti di riferimento sui tempi di uscita dell'aggiornamento Jelly Bean per il modello NFC.