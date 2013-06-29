Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, primo link al download

[caption id="attachment_4252" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 già disponibile, per quanto concerne il sistema operativo Android 4.3, nonostante quest'ultimo non abbia nemmeno fatto la propria apparizione sul mercato. In queste ore, su SamMobile, è stato infatti reso a portata degli utenti il pacchetto software che va considerato come test per il Samsung Galaxy S4 Nexus Edition. E' opportuno precisare, per tutti coloro che sono interessati a questo nuovo firmware, che l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 non può essere scaricato via Odin, ma solo tramite Custom Recovery. Per gli utenti più esperti, in ogni caso, riportiamo i link al download forniti per questo primo aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3: Downlaod aggiornamento Galaxy S4 versione Odexed – link al download Download aggiornamento Galaxy S4versione Deodexed – link al download