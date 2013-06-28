Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, in arrivo in Italia I9100XWLSW

Redazione Avatar

di Redazione

28/06/2013

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 prossimo a regalare una novità all'Italia, anche se siamo ancora fermi al mondo di Android Jelly Bean 4.1.2. Il riferimento è al firmware I9100XWLSW, che ha già messo piede in Europa, in primis nel Regno Unito, ma che non dovrebbe far aspettare troppo coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S2 nel nostro Paese. In particolare, l'update dovrebbe migliore l'utilizzo di alcune applicazioni preinstallate sul dispositivo, oltre a correggere una serie di piccoli bug per il device, rendendo più performante (in generale) lo stesso Samsung Galaxy S2. Chi non vuole attendere il rilascio ufficiale in Italia, anticipando i tempi ed effettuando il download immediato per l'aggiornamento Galaxy S2, può collegarsi a questa pagina. Non vi sono notizie, invece, su un altro aggiornamento Galaxy S2, quello di Android 4.2.2.

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, primo link al download

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per no brand anche via OTA

