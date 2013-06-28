Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per no brand anche via OTA

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance verso Android Jelly Bean per i dispositivi no brand anche via OTA. Con un messaggio apparso nel corso delle ultime ore sulla pagina Twitter, infatti, Samsung Italia ha confermato che l'update sarà in queste ore scaricabile direttamente dal proprio Samsung Galaxy S Advance, per quella che resta la modalità preferita di tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone di ultima generazione. Si tratta di uno step importante, in quanto adesso l'aggiornamento Jelly Bean sarà finalmente alla portata anche degli utenti meno esperti, con la possibilità di ottenere un numero maggiore di feedback e di scoprire se, effettivamente, l'update è caratterizzato da una serie di bug, così come è stato segnalato in alcuni casi durante questa settimana.