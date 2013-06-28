Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5, clamorosa critica ad entrambi

[caption id="attachment_4758" align="aligncenter" width="467"] Samsung Galaxy S4 rosso[/caption] Samsung Galaxy S4 vs iPhone 5 rappresenta in questi giorni un confronto del tutto particolare, alla luce della clamorosa critica giunta ad entrambi da parte di Huawei, per bocca del presidente Richard Yu. Nello specifico, il Samsung Galaxy S4 rappresenterebbe al più uno smartphone mediocre, considerando che, a suo modo di vedere, il colosso coreano ha preferito investire solo in branding e marketing. Allo stesso tempo, l'iPhone 5, pur essendo visto come un buon prodotto, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo iOS 7, resta frutto di una casa produttrice in decadenza, a testimonianza del fatto che la stessa Huawei guarda i propri competitors, anche quelli di fascia alta, senza alcun tipo di timore. Insomma, per il Samsung Galaxy S4 e l'iPhone 5 un concorrente in più.