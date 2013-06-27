Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, mancano feature del Samsung Galaxy S4

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 sempre più vicino al rilascio, tenendo a mente anche i feedback positivi emersi tramite il firmware disponibile su SamMobile, ma dagli ultimi commenti viene fuori che alcune feature che si pensava potessero essere implementate a proposito della fotocamera, ad oggi non sono ancora disponibili. Si tratta di una questa delicata, che investe Cinemagram e il normale sviluppo delle foto animate, con le quali il Samsung Galaxy S3 potrebbe avvicinarsi in modo significativo al Samsung Galaxy S4, considerando che tali plus sono al momento garantiti solo per il device in questione. Resta l’incertezza sull'eventuale passo in avanti con l’aggiornamento Galaxy S3 definitivo, anche se adesso le perplessità sul tema sono maggiori rispetto a qualche giorno fa.