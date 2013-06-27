Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, nuovo link al download

27/06/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in grado di presentare al pubblico un nuovo link download, anche se questa volta ad essere coinvolta non è l'Italia. Nello specifico, il Samsung Galaxy S Advance ha ricevuto l'update in questione in Irlanda, ma soprattutto in Ucraina, dove Android Jelly Bean è stato promesso più volte, in questi mesi, dalla stessa divisione locale della casa produttrice. Come molti ricorderanno, infatti, era stata proprio Samsung Ucraina a parlare dell'uscita di Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance dapprima a fine febbraio, poi a marzo e infine a maggio, creando sempre grandi aspettative per appuntamenti mai rispettati. Tutti gli utenti che intendono testare il nuovo aggiornamento Galaxy S Advance, scaricandolo ovviamente via Odin, possono accedere a questo link.

