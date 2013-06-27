Aggiornamento Galaxy S4, link al download di I9505XXUBMF8

[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ancora una volta al centro delle cronache, considerando che in queste ore è stato reso disponibile il link al download di un nuovo firmware, il cui codice è I9505XXUBMF8. Sono passate pochissime ore da quando tutte le versioni del Samsung Galaxy S4 sul mercato italiano hanno finito di ricevere un altro update I9505XXUBMEA, eppure il colosso coreano ha deciso di non perdersi in chiacchiere, con un firmware che non dovrebbe comunque portare novità rilevanti. A quanto pare, per adesso l'aggiornamento è stato messo a disposizione di coloro che hanno acquistato il dispositivo in Germania, ma il suo sbarco in Italia non dovrebbe tardare più di tanto. In ogni caso, tutti coloro che intendono anticipare i tempi, effettuando il download del nuovo aggiornamento Galaxy S4, possono procedere collegandosi a questa pagina.