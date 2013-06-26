Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, il nuovo firmware promuove la batteria

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 vede il nuovo firmware (quello lanciato pochi giorni fa su SamMobile) promuovere a pieni voti la durata della batteria. Sono questi, almeno, i commenti che sono stati diffusi da tutti coloro che hanno avuto modo di provare il firmware sul proprio Samsung Galaxy S3, fermo restando che occorrono alcuni cicli completi di ricarica, prima di poter maturare certezze sotto questo punto di vista. Appare invece scontato che a fare un grosso passo in avanti sia stata soprattutto la velocità dello smartphone, a testimonianza del fatto che le caratteristiche dell'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 si possono sposare al meglio con la scheda tecnica del Samsung Galaxy S3. Aumentano, pertanto, le quotazioni di un possibile rilascio dell'update entro il mese di luglio.