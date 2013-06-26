Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, parlano Tre e Tim

26/06/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean che, in questi giorni, vede inevitabilmente spostata l'attenzione da parte dei media e degli addetti ai lavori sui modelli brandizzati, considerando che la settimana si è aperta con il rilascio a sorpresa dell'update per i cosiddetti Samsung Galaxy S Advance no brand. Anche Tim, infatti, è stata presa d'assalto dagli utenti che dispongono di un modello marchiato. Attraverso la propria pagina Facebook, nel dettaglio, la compagnia telefonica ha fatto sapere di aver richiesto maggiori informazioni direttamente alla casa produttrice e che appena ci saranno novità, la condivisione con il pubblico sarà automatica. Feedback simili anche da parte dell'operatore Tre, per una situazione ancora tutta da definire sull'aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance.

