Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per Vodafone: primi commenti

[caption id="attachment_4169" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 alla svolta finale in Italia, considerando che il firmware I9505XXUBMEA è stato reso disponibile anche per i modelli Vodafone. Stando ai primi commenti che sono apparsi in Rete da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 Vodafone, più in particolare, pare che l'update in questione abbia confermato al 100% quelle che erano state le caratteristiche emerse nei giorni scorsi con le altre varianti dello smartphone in commercio in Italia. Disponibile solo via OTA (anche se a momenti dovremmo imbatterci nel link al download anche via Odin), l'aggiornamento Galaxy S4 Vodafone consente di migliorare in modo significativo la disponibilità della memoria e di collocare su memorie esterne alcuni dati relativi alle applicazioni installate sul proprio Samsung Galaxy S4.