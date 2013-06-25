Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2: ipotesi ottimistiche sui tempi di uscita
di Redazione
25/06/2013
[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 questa volta al centro di ipotesi ottimistiche sui tempi di uscita per il tanto discusso update. In questi giorni, infatti, l'operatore Telstra ha fatto sapere che il Samsung Galaxy Note 2 dovrebbe ottenere l'update in questione entro il mese di agosto, alimentando le speranze di tutti gli utenti che sperano di fare il medesimo passo per il Samsung Galaxy S3 a strettissimo giro. La statistica e i casi storici recenti di Samsung, infatti, dicono che il Samsung Galaxy S3 tende a precedere il Galaxy Note 2 di circa un mese, in occasione dei rilasci più significativi, inducendo diversi addetti ai lavori a pensare che l'aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 possa effettivamente essere disponibile già a partire dal mese di luglio, anche grazie al nuovo update apparso nel weekend su SamMobile.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per Vodafone: primi commenti
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: altro preoccupante messaggio di TIM
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016