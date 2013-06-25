Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: altro preoccupante messaggio di TIM

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption]

Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean protagonista del corso del fine settimana di un altro preoccupante messaggio da parte dell'operatore TIM. Nonostante Samsung Italia abbia dato più volte rassicurazioni sul fatto che sia il Samsung Galaxy S Advance no brand (tra l'altro giunto nella giornata di ieri), sia quello marchiato con operatori come Tim, Wind e Tre, avrebbero ricevuto l'update a breve, quanto affermato dalla compagnia telefonica in questione tiene in ansia l'utenza.

Tim, infatti, ad oggi non ha una data nemmeno approssimativa da comunicare a coloro che attendono informazioni sull'aggiornamento Jelly Bean, nonostante sia passato un mese da quando è stato affermato che il Samsung Galaxy S Advance fosse entrato nella fase finale dei lavori per ottenere il firmware.

Insomma, come sempre l'aggiornamento Galaxy S Advance è avvolto nel mistero.