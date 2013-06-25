Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA disponibile per i Tim

[caption id="attachment_4285" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad una svolta ulteriore, per quanto concerne l'Italia, considerando che il firmware I9505XXUBMEA è disponibile per i modelli Tim. Va dunque a chiudersi il cerchio attorno a questo nuovo update per il Samsung Galaxy S4, considerando che anche le altre versioni del dispositivo in commercio hanno avuto modo di fare uno step di questo tipo nel corso delle ultime due settimane. Va ricordato che, grazie a questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 Tim, sarà possibile soprattutto poter gestire al meglio la propria memoria, con uno spazio non trascurabile liberato dalla casa produttrice e con la possibilità di trasferire su una memoria esterna i dati delle applicazioni scaricate. Curioso che, al momento, l'aggiornamento Galaxy S4 sia disponibile via OTA e non via Odin.