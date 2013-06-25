Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA disponibile per i Tim

Redazione Avatar

di Redazione

25/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4285" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad una svolta ulteriore, per quanto concerne l'Italia, considerando che il firmware I9505XXUBMEA è disponibile per i modelli Tim. Va dunque a chiudersi il cerchio attorno a questo nuovo update per il Samsung Galaxy S4, considerando che anche le altre versioni del dispositivo in commercio hanno avuto modo di fare uno step di questo tipo nel corso delle ultime due settimane. Va ricordato che, grazie a questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 Tim, sarà possibile soprattutto poter gestire al meglio la propria memoria, con uno spazio non trascurabile liberato dalla casa produttrice e con la possibilità di trasferire su una memoria esterna i dati delle applicazioni scaricate. Curioso che, al momento, l'aggiornamento Galaxy S4 sia disponibile via OTA e non via Odin.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: altro preoccupante messaggio di TIM

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, nuovo firmware Jelly Bean performante (download)

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018