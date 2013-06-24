Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, nuovo firmware Jelly Bean performante (download)

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 protagonista di una novità cruciale nel corso del fine settimana, in virtù del fatto che all'interno delle pagine di SamMobile è apparso un nuovo firmware Jelly Bean, a quanto pare molto più performante, rispetto a quello che abbiamo potuto toccare con mano tramite la stessa fonte circa due settimane fa. Nello specifico, l'utenza in possesso di un Samsung Galaxy S3 si è vista rilasciare il pacchetto software I9300XXUFME7, ulteriore evoluzione dell'aggiornamento Jelly Bean basato su Android 4.2.2, che dovrebbe rappresentare il giusto presupposto per il rilascio definitivo dell'update, soprattutto per i feedback in termini di stabilità e velocità. Chi intende effettuare il suo download via Odin, non dovrà fare altro che collegarsi a questa pagina e testare la recente novità.