Aggiornamento Galaxy S Advance, link al download per i no brand Italia

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance finalmente disponibile in Italia. Da qualche ora a questa parte, infatti, il Samsung Galaxy S Advance no brand commercializzato nel nostro Paese vede scaricabile l'update del proprio firmware ad Android Jelly Bean 4.1.2, con la possibilità di archiviare una questione che ormai si trascina da diversi mesi e che ora potrebbe sbloccare la situazione anche per le altre varianti dello smartphone che sono in commercio nel nostro Paese. Non si conosce ancora il changelog specifico dell'aggiornamento Jelly Bean in questione, ma è assolutamente incoraggiante il fatto che si tratta del firmware I9070XXLQG, che ha come data di uscita il 29 maggio. Come ormai noto a tutti gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S Advance, infatti, si dovrebbe trattare dello stesso update (evoluto) uscito in Argentina di recente, con link al download disponibile in questa pagina.