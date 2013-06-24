Samsung Galaxy S4 Google Edition, prezzo e disponibilità in Italia
di Redazione
24/06/2013
[caption id="attachment_4677" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Limited Edition[/caption] Samsung Galaxy S4 Google Edition al centro di interessanti novità, per quanto concerne la questione del prezzo e della relativa disponibilità in Italia. A differenza di quanto emerso poche ore dopo la presentazione del dispositivo, infatti, sarà possibile effettuare il suo acquisto anche qui da noi poco dopo il 26 giugno, vale a dire la data in cui è in programma il via ufficiale alla commercializzazione del dispositivo negli Stati Uniti. Il modello, infatti, sarà facilmente reperibile su eBay, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 630 euro, almeno stando al cambio attuale, cui andranno però aggiunti circa 60 dollari per la spedizione. Insomma, il prezzo finale del Samsung Galaxy S4 Google Edition potrebbe essere del tutto simile a quello di listino del modello base, già disponibile in Italia.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S Advance, link al download per i no brand Italia
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean finalmente promosso a pieni voti
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018