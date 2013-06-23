Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean finalmente promosso a pieni voti

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance vede finalmente il sistema operativo Android Jelly Bean promosso a pieni voti, per quanto concerne il pacchetto software che è stato messo a disposizione degli utenti che hanno effettuato l'acquisto del device in Argentina, come del resto era ampiamente prevedibile. La scorsa settimana, infatti, abbiamo già riportato la notizia relativa alla data di rilascio differente dal solito (molto più recente) per tutti coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S Advance nel suddetto Paese. La speranza di andare incontro ad un aggiornamento Galaxy S Advance migliore, con il passare dei giorni aumenta, così come l'auspicio anche in Italia si possa andare incontro a standard migliori, dal punto di vista delle performance del device e della durata della sua batteria.