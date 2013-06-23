Samsung Galaxy S4, ecco la migliore offerta: prezzo più basso a 499 euro
23/06/2013
[caption id="attachment_4785" align="aligncenter" width="432"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 in grado di far parlare nuovamente di sé per la migliore offerta, considerando che il prezzo più basso è sceso ora a 499 euro online. Il merito, più in particolare, è del sito Techmania.biz, che ha messo in vendita lo smartphone in promozione, anche se è opportuno premettere che l'iniziativa sarà valida per un numero davvero limitato di pezzi. Meno di trenta, infatti, quelli messi in vendita dal rivenditore, con la possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 con garanzia Europa e di colore bianco, fermo restando gli 8,50 euro come spesa di spedizione. Maggiori dettagli sull'offerta? Chi vuole saperne di più sul Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, non dovrà fare altro che accedere a questa pagina.
