Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean in ritardo, conferme dal prezzo?

di Redazione

22/06/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean in ritardo, soprattutto in Italia, con una conferma indiretta che paradossalmente giunge dal suo prezzo. In questi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di imbatterci in una nuova offerta per lo smartphone tanto discusso nel corso degli ultimi mesi, grazie ad un nuovo punto vendita di Trony, pronto ad offrire il Samsung Galaxy S Advance addirittura a 149 euro, per quello che può essere considerato il prezzo più basso di sempre per il device. Se la notizia è da un lato molto interessante per i potenziali acquirenti del dispositivo, allo stesso tempo aumenta i dubbi sulla potenziale compensazione per il ritardo accumulato dall'aggiornamento Jelly Bean, ormai divenuto un vero e proprio mistero qui da noi per chi ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S Advance.

