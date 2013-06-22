Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per Wind: link al download

22/06/2013

[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 a I9505XXUBMEA protagonista di interessanti novità in queste ore, considerando la disponibilità anche per i modelli marchiati Wind. A sorpresa, dunque, la versione dello smartphone coreano che solitamente riceve i nuovi pacchetti software in netto ritardo rispetto alle altre, potrà toccare con mano in anticipo i plus legato a questa nuova variante di Android Jelly Bean 4.2.2. Come ormai noto, l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S4 si è rivelato particolarmente utile per una migliore gestione della memoria del modello, dando a tutti l'opportunità di trasferire i dati delle applicazioni su una memoria esterna. Coloro che non intendono aspettare la disponibilità di questo nuovo aggiornamento Galaxy S4 per i device brandizzati Tim, con l'alternativa dell'installazione via Odin dello stesso update, possono sfruttare il link al download, disponibile qui e sul web.

