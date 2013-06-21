Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime novità su Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

21/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di diverse novità in questi giorni, anche se del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 non c’è nemmeno l’ombra. In particolare, la divisione italiana della casa produttrice ha deciso di scusarsi pubblicamente per la prima volta con la propria utenza, in merito al ritardo accumulato nel rilascio dello stesso update. Allo stesso tempo, la stessa azienda ha assicurato che il Samsung Galaxy S Advance riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean nel più breve tempo possibile, non solo per il modello no brand, ma anche per quelli che sono marchiati Tim, Wind e Tre. Infine, sembrano non esserci più dubbi sul fatto che l’aggiornamento Galaxy S Advance in  grado di fornire maggiori garanzie sia quello rilasciato in Lussemburgo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per Wind: link al download

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, ecco il nuovo appuntamento per l'uscita

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015