Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime novità su Jelly Bean

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista di diverse novità in questi giorni, anche se del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2 non c’è nemmeno l’ombra. In particolare, la divisione italiana della casa produttrice ha deciso di scusarsi pubblicamente per la prima volta con la propria utenza, in merito al ritardo accumulato nel rilascio dello stesso update. Allo stesso tempo, la stessa azienda ha assicurato che il Samsung Galaxy S Advance riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean nel più breve tempo possibile, non solo per il modello no brand, ma anche per quelli che sono marchiati Tim, Wind e Tre. Infine, sembrano non esserci più dubbi sul fatto che l’aggiornamento Galaxy S Advance in grado di fornire maggiori garanzie sia quello rilasciato in Lussemburgo.