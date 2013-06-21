Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, ecco il nuovo appuntamento per l'uscita

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2 costantemente nel mirino di indiscrezioni, con Ibtimes che di recente sembra aver fissato un nuovo appuntamento per l'uscita del tanto atteso update. In particolare, secondo la fonte in questione, pare che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 ed un Samsung Galaxy Note 2 possano attendersi delle novità nel periodo compreso tra il mese di luglio e settembre. Secondo la testata in questione, che non più tardi di una settimana fa aveva parlato di un possibile rilascio a novembre o dicembre, le operazioni avrebbero subito un'accelerazione, citando come fonte ulteriore addirittura SamMobile. In attesa di ottenere ulteriori riscontri nei prossimi giorni, si tratta di una potenziale buona notizia sul fronte dell'aggiornamento Galaxy S3, considerando come si erano messe le cose di recente.