Samsung Galaxy S4, quattro nuove colorazioni ufficiali

[caption id="attachment_5019" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al centro di un'importante svolta produttiva, considerando che da questo momento possiamo parlare di quattro nuove colorazioni ufficiali. A sorpresa, infatti, il tanto atteso evento del colosso coreano di qualche ora fa non si è concentrato in modo esclusivo su due prodotti, come la Galaxy NX e l'ATIV Q, ma anche su altre varianti cromatiche dello smartphone Android, che non dovrebbero tardare ad arrivare in Italia e in Europa. Il riferimento, nello specifico, è al Samsung Galaxy S4 Blue Arctic, Purple Mirage, Red Aurora, Brown Autumn e Pink Twilight, le cui caratteristiche, per il resto, non dovrebbero differire dalle versioni dello smartphone che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi due mesi. Resta da definire solo la loro data di uscita nel Vecchio Continente.