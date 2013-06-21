Samsung Galaxy S4, quattro nuove colorazioni ufficiali
di Redazione
21/06/2013
[caption id="attachment_5019" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 al centro di un'importante svolta produttiva, considerando che da questo momento possiamo parlare di quattro nuove colorazioni ufficiali. A sorpresa, infatti, il tanto atteso evento del colosso coreano di qualche ora fa non si è concentrato in modo esclusivo su due prodotti, come la Galaxy NX e l'ATIV Q, ma anche su altre varianti cromatiche dello smartphone Android, che non dovrebbero tardare ad arrivare in Italia e in Europa. Il riferimento, nello specifico, è al Samsung Galaxy S4 Blue Arctic, Purple Mirage, Red Aurora, Brown Autumn e Pink Twilight, le cui caratteristiche, per il resto, non dovrebbero differire dalle versioni dello smartphone che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi due mesi. Resta da definire solo la loro data di uscita nel Vecchio Continente.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, ecco il nuovo appuntamento per l'uscita
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S Advance, download di Jelly Bean
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018