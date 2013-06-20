Aggiornamento Galaxy S Advance, download di Jelly Bean

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora al centro delle cronache, in riferimento alla disponibilità di Android Jelly Bean in giro per il mondo, considerando che in queste ore è possibile riscontrare la possibilità di scaricare l’upload attraverso altri due firmware, uno messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S Advance in Paraguay, l’altro ancora una volta in Argentina. E’ proprio da quest’ultimo che giungono le conclusioni più interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance anche in Italia, in virtù del fatto che si tratta ancora una volta del firmware che ha la date build più recente, vale a dire il 29 maggio, con speranze annesse di un miglioramento al firmware. L’aggiornamento è scaricabile qui via Odin.