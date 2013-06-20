Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, preoccupano Tim e Tre

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean costantemente al centro di polemiche, considerando che preoccupano non poco le posizioni da parte di compagnie telefoniche come Tim e Tre. In questo caso, però, sarebbe più corretto parlare di mancata presa di posizione, considerando che i due vettori non forniscono feedback agli utenti alla richiesta di informazioni da diverse settimane. Insomma, se la questione è ancora tutta da chiarire per il Samsung Galaxy S Advance, con Samsung Italia che prende tempo giorno dopo giorno, la situazione è ancora più oscura per chi si è portato a casa un modello brandizzato con i suddetti operatori. A questo punto, infatti, appare piuttosto difficile che l'aggiornamento possa essere reso disponibile nel corso del mese di giugno, come inizialmente previsto da molti.

Redazione Avatar

Redazione

