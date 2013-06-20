Caricamento...

Samsung Galaxy S4, nuovo video con test di resistenza

20/06/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è protagonista in queste ore di un video estremamente interessante, in grado di smentire alcune convinzioni sullo smartphone. Spesso e volentieri, infatti, il device è finito nel mirino della critica per l'utilizzo della plastica e, di conseguenza, per la sua scarsa resistenza agli urti, ma quanto emerge nel filmato in questione sembra smentire con vigore quanto vociferato negli ultimi tempi. Il video che vi proponiamo di seguito, più in particolare, mostra il Samsung Galaxy S4 alle prese con la polvere, prima di essere messo in acqua, schiacciato con i piedi, scosso in tutti modi possibili e cotto al forno. Per chi non crede a quanto abbiamo appena riportato, vi rilasciamo a questo particolare video dedicato al Samsung Galaxy S4.

