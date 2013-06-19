Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, uscita di Android 4.2.2 slittata al 2014

19/06/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 tutt’altro che vicino, ad un traguardo come quello di Android Jelly Bean 4.2.2. Come era lecito aspettarsi, infatti, le indiscrezioni riguardanti l’update del sistema operativo stanno risentendo delle pessime notizie relative a due smartphone più avanzati, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2 ed il Samsung Galaxy S3. A quanto pare infatti, il Samsung Galaxy S2 rischia addirittura di vedere il firmware uscire solo nel 2014, alla luce del fatto che i suddetti device potrebbero essere destinati a toccare con mano Android Jelly Bean 4.2.2 tra novembre e dicembre, probabilmente anche a causa di motivazioni commerciali, con gli update che potrebbero rallentare le vendite di smartphone appena lanciati (Samsung Galaxy S4), o destinati ad arrivare sul mercato a stretto giro (Samsung Galaxy Note 3).

