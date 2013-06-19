Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean in ritardo: ancora rilasci per Android Gingerbread

19/06/2013

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean in ritardo, considerando che in queste ore è stato possibile imbattersi ancora in rilasci focalizzati sul sistema operativo Android Gingerbread, quasi a testimoniare il fatto che il nuovo update sarà diffuso su larga scala solo nel corso dei prossimi mesi, considerando l'elevata frammentazione per lo smartphone in questione. In Italia, ad esempio, la situazione appare ancora più caotica che mai, soprattutto se si pensa che la casa produttrice è arrivata a scusarsi con gli utenti nel corso delle ultime ore, a causa del ritardo accumulato per il rilascio dello stesso update per il Samsung Galaxy S Advance. Insomma, mentre gli operatori tacciono, la sola Samsung Italia si sbilancia sull'aggiornamento Jelly Bean, pur ribadendo di non avere date da comunicare.

