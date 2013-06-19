Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, nuove offerte online

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso vede emergere in queste ore nuove offerte online, che rendono ancora più interessante la possibile acquisizione dello smartphone. Come spesso accade in questi casi, più in particolare, la migliore offerta la mette a disposizione il sito glistockisti.it, grazie al quale è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S4 con un esborso pari a 509 euro. Allo stesso tempo, anche un altro store è riuscito a farsi notare negli ultimi tempi, se si pensa che Techshops ora ha messo in vendita il Samsung Galaxy S4 a 515 euro. Insomma, a meno di due mesi dal lancio in Italia del dispositivo, il prezzo del Samsung Galaxy S4 sta iniziando a calare sensibilmente, con la prospettiva di trovarsi prima del previsto al dì sotto della soglia dei 500 euro.