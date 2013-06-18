Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, uscita a fine 2013?

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 costantemente al centro di rumors e polemiche, con la prospettiva di una possibile uscita a fine 2013. Secondo quanto riportato da SamMobile, infatti, le vendite del Samsung Galaxy S4 sono al momento piuttosto deludenti, inducendo la casa produttrice a non garantire ancora questo importante valore aggiunto per il Samsung Galaxy S3. Il timore dell'azienda, dunque, è paradossalmente quello di generare un rallentamento ulteriore al più recente dei suoi modelli di fascia alta, rimandando i propositi relativi all'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2 solo al mese di novembre, se non addirittura dicembre. Inevitabili le reazioni sconfortanti da parte degli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3, ma fin quando non avremo comunicazioni ufficiali da Samsung, quelle riportate saranno solo delle voci.