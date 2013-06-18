Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean presenta bug dopo alcune settimane?

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean al centro di nuove speculazioni, con il firmware caratterizzato da bug dopo alcune settimane dal rilascio, almeno stando a quanto dichiarato dagli utenti che hanno avuto modo di testare il pacchetto software che, in queste settimane, hanno avuto modo di provare una serie di update che sono stati messi a disposizione dei Samsung Galaxy S Advance in giro per il mondo. Pare essere opinione comune, a questo punto, che lo stesso aggiornamento Galaxy S Advance, dopo l'impatto iniziale estremamente positivo, presenti alcuni bug soprattutto in termini di fluidità, inducendo molti addetti ai lavori e utenti a pensare che possa essere questa la reale motivazione che ha indotto la casa produttrice a generare un ritardo di questo tipo per l'update.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.2.2, uscita a fine 2013?

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per no brand e H3G

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015