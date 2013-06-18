Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean presenta bug dopo alcune settimane?

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean al centro di nuove speculazioni, con il firmware caratterizzato da bug dopo alcune settimane dal rilascio, almeno stando a quanto dichiarato dagli utenti che hanno avuto modo di testare il pacchetto software che, in queste settimane, hanno avuto modo di provare una serie di update che sono stati messi a disposizione dei Samsung Galaxy S Advance in giro per il mondo. Pare essere opinione comune, a questo punto, che lo stesso aggiornamento Galaxy S Advance, dopo l'impatto iniziale estremamente positivo, presenti alcuni bug soprattutto in termini di fluidità, inducendo molti addetti ai lavori e utenti a pensare che possa essere questa la reale motivazione che ha indotto la casa produttrice a generare un ritardo di questo tipo per l'update.