Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUBMEA per no brand e H3G

[caption id="attachment_4169" align="aligncenter" width="300"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 protagonista di una nuova e importante novità, con il pacchetto software I9505XXUBMEA disponibile per i no brand e H3G. Secondo le ultime testimonianze trapelate in Rete, più in particolare, pare che il Samsung Galaxy S4, in riferimento alle suddette versioni, possa effettuare l'update in questione anche via OTA, anche se, come spesso avviene in queste circostanze, non tutti hanno riscontrato la disponibilità del tanto atteso firmware. Ricordiamo che l'aggiornamento Galaxy S4 I9505XXUBMEA si è rivelato estremamente importante per una gestione della memoria più idonea alle esigenze degli utenti, liberando non solo spazio sul device, ma consentendo anche a coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S4 di spostare i dati delle applicazioni su una memoria esterna.