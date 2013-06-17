Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 in ritardo per tutti

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 in netto ritardo, ma la questione, a quanto pare, sembra riguardare una serie di device insospettabili sotto questo punto di vista. Una parziale consolazione per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3, infatti, giunge direttamente da alcuni device concorrenti, come nel caso dell'HTC One, il cui appuntamento con Android Jelly Bean 4.2.2 sembrava fissato nella giornata di ieri. Difficile dire quali siano le cause che stanno rallentando il processo di diffusione del firmware, ma adesso quantomeno si ha la certezza che la questione relativa all'aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 non può essere definita una questione isolata. Resta la più totale incertezza sui tempi di uscita dell'update per il device, auspicando una svolta a stretto giro.