Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in Argentina porta miglioramenti

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean forse giunto ad una svolta, considerando che il firmware diffuso in Argentina sembra portare finalmente dei miglioramenti tangibili al dispositivo. I primi sospetti sono emersi subito dopo il rilascio dell'update, considerando che la "date build" (29 maggio) è risultata essere molto più recente, rispetto a quella degli altri firmware diffusi negli ultimi due mesi. Secondo i primi commenti da parte degli utenti, pare che il nuovo aggiornamento Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance sia in grado di garantire importanti standard dal punto di vista della fluidità e della stabilità. Ricordiamo che tutti coloro che sono interessanti al download via Odin dell'aggiornamento Galaxy S Advance, in riferimento al pacchetto software diffuso in Argentina, possono collegarsi a questa pagina.