Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in Argentina porta miglioramenti

Redazione Avatar

di Redazione

17/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean forse giunto ad una svolta, considerando che il firmware diffuso in Argentina sembra portare finalmente dei miglioramenti tangibili al dispositivo. I primi sospetti sono emersi subito dopo il rilascio dell'update, considerando che la "date build" (29 maggio) è risultata essere molto più recente, rispetto a quella degli altri firmware diffusi negli ultimi due mesi. Secondo i primi commenti da parte degli utenti, pare che il nuovo aggiornamento Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance sia in grado di garantire importanti standard dal punto di vista della fluidità e della stabilità. Ricordiamo che tutti coloro che sono interessanti al download via Odin dell'aggiornamento Galaxy S Advance, in riferimento al pacchetto software diffuso in Argentina, possono collegarsi a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 in ritardo per tutti

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 LTE Advanced, caratteristiche e possibile scheda tecnica

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015