Samsung Galaxy S4 LTE Advanced, caratteristiche e possibile scheda tecnica

[caption id="attachment_4973" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 LTE Advanced[/caption] Samsung Galaxy S4 LTE Advanced probabilmente in arrivo sul mercato, considerando che un modello dalle caratteristiche simili a quelle del popolare smartphone Android è apparso di recente in un nuovo benchmark AnTuTu. La possibile scheda tecnica dello stesso Samsung Galaxy S4 LTE Advanced potrebbe essere condizionata in prima istanza dal nuovo SoC Qualcomm Snadpragon 800. Partendo da tali presupposti, il device avrebbe modo di contare su di un processore quad-core da 2,3 GHz, senza dimenticare, per forza di cose, la dotazione di un chip LTE Advanced. A breve disponibile in Corea del Sud con SK Telecom, al momento non si hanno ancora notizie circa l'eventuale diffusione del Samsung Galaxy S4 LTE Advanced in Europa e in Italia, né tantomeno sul prezzo che sarà applicato.